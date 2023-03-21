В Днепре со среды, 22 марта, будут отключать отопление в домах. Город станет первым в Украине, где завершат отопительный сезон в 2023 году.

Об этом сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко в Facebook.

"В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха в Днепре до 8°C отопительный сезон с 22 марта будет завершен", - написал он

Лысенко отметил, что завершение отопительного сезона связано с допустимым температурным режимом в городе. К тому же, по его словам, у населения есть немалая задолженность перед теплоснабжающими предприятиями Днепра.

При этом украинцев призывают продолжать экономить, ведь война еще не закончилась.

Как писала "Страна", в энергетическом комитете Рады призвали завершать отопительный сезон в Украине уже с 20 марта.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, хватит ли Украине ресурсов для окончания отопительного сезона.

Тем временем война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.

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