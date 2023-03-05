Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 5 марта. Он рассказал о тяжелых боях на Донбассе и поблагодарил всех защитников Украины.

Главное из заявлений президента:

Сообщил, что состоялась масштабная конференция "United for Justice" с участием многих партнеров – юристов Украины, всей Европы и мира. Заявил о начале подготовки к следующему отопительному сезону. "Мы прорабатываем все сценарии и сделаем все, чтобы подойти к следующей зиме, готовым к любой угрозе", - сказал президент. Сообщил об обновлении контактов с Бразилией и переговорах с новым президентом Швейцарии.

Кроме того, Зеленский рассказал о тяжелых боях в Донецкой и Луганской областях и поблагодарил 93-ю отдельную бригаду "Холодный Яр", 77-ю отдельную аэромобильную бригаду, 56-ю отдельную бригаду, 5-й отдельный штурмовой полк. А также нацгвардейцев, пограничников, 3-ю бригаду оперативного назначения Нацгвардии. Донецкий, Луганский, Краматорский пограничные отряды и сводные отряды "Дозор", "Волынь", "Чернигов".

"Благодарю всех армейцев, гвардейцев, пограничников, которые защищают наше государство на Бахмутском, Угледарском, Авдеевском, Северском, Сватовском, Лиманском и Запорожском направлениях", - сказал президент Украины.

Война в Украине продолжается уже 375-й день. Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.

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