В понедельник, 27 марта, в Украине облачная с прояснениями погода. Местами пройдут осадки.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

Дождь пройдет днем в западных областях. В Карпатах - с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем +12...+17, в западных областях +4...+9 тепла. В Карпатах днем 0...+5.

В Киеве сегодня облачная погода с прояснениями. Без осадков. Температура днем +12...+14.

Прогноз погоды на 27 марта от Укргидрометцентра

27 марта значительная снеголавинная опасность (3 уровень), удерживается на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин. Синоптики советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Карта снеголавинной опасности 27 марта 2023 года

Напомним, что в Канаде сурок Фред умер во время зимней спячки и не смог предсказать погоду весной.

А харьковский сурок Тимка ІІІ ранее предсказал, когда в 2023 году придет весна.

Также мы писали, что американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе.