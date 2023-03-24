В Украину на следующей неделе идут похолодание, дожди, а местами и снег.

Об этом сообщает ведущая погоды на канале "Эспрессо" Наталья Диденко.

"28-29 марта в большинстве областей Украины ожидается существенное похолодание. Похолодает ощутимо уже 27 марта на западе, а на востоке 28 марта еще держится более теплая погода. Температура воздуха 28-29 марта в большинстве областей снизится до 2-5 градусов тепла, а ночью до "минусов".

В Украину в намеченные дни планирует прибыть южный активный циклон из районов Средиземноморья с атмосферными фронтами. А циклон, как мы знаем, это осадки и сильный ветер…

Так как осадки циклон принесет действительно с юга, однако они будут выпадать уже на охлажденной поверхности и охлажденном воздухе, который заранее придет в Украину с севера и северо-запада. Поэтому дожди будут переходить в мокрый снег и снег, кое-где с налипанием мокрого снега…

В Киеве также резкое изменение погоды ожидается 28 марта, со вторника, - в столицу придет существенное похолодание и мокрый снег", - сказала Диденко.

Что касается районов боевых действий, то там также погода на следующей неделе ухудшится.

Gismeteo, в частности, прогнозирует сильные дожди (возможно, со снегом) в Бахмуте и Сватово со вторника по четверг, а похолодание – со среды по пятницу. В Авдеевке – похолодание со среды по пятницу, но дожди прогнозируются небольшие.

А вот в Пологах Запорожской области обещают похолодание на среду и четверг, а сильные дожди – на понедельник и пятницу.

Ранее мы писали, что синоптики обещают резкое похолодание на следующей неделе.

Также "Страна" рассказывала, что прошедшая зима в Киеве вошла в десятку самых теплых с 1881 года.