Спасатели рассказали подробности о пожаре, который вспыхнул в Святошинском районе Киева в ночь на 28 марта в результате падения обломков вражеского беспилотника. По информации ГСЧС, в результате атаки РФ в трехэтажном административном здании произошло обрушение строительных конструкций на площади 200 кв. м.

Об этом в Facebook сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

Также возник пожар в двух очагах, общей площадью 70 кв.м, который пожарные оперативно ликвидировали. В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

На месте работало 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава.

Также ГСЧС публикует фото ликвидации спасателями последствий вражеской атаки:

Напомним, ночью россияне атаковали Украину дронами. По информации Киевской городской военной администрации, силы ПВО сбили 12 беспилотников "Шахед" в воздушном пространстве в районе Киева. В результате падения обломков БПЛА в Святошинском районе возникло возгорание в нежилом здании.

Также мы писали о том, что в ночь на 22 марта ПВО сбила 8 иранских дронов в районе Киева.