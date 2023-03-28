В ночь с 27 на 28 марта россияне запустили "Шахеды" в направлении Киева. Украинская ПВО сбила вокруг столицы около 12 беспилотников.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Изначально в КГВА сообщили о сбитии 10 беспилотников, однако позже уточнили, что ПВО уничтожила 12 воздушных целей.

"В результате падения обломков БПЛА в Святошинском районе возникло возгорание в нежилом здании. Пожар ликвидирован. По уточненным данным - без жертв", - сообщил начальник военной администрации Сергей Попко.

Напомним, ночью в столице были слышны взрывы. В военной администрации сообщили о работе ПВО в Киеве. А мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе горит помещение магазина.

Также мы писали о том, что во время крайней воздушной тревоги днем 20 марта в воздушном пространстве севернее Киева был обнаружен враждебный объект типа БПЛА. Силами и средствами ПВО цель была уничтожена.

Кроме того, сообщалось, что по информации разведки Великобритании, РФ чаще всего запускает "Шахиды" из двух направлений (из Краснодарского края и из Брянской области), чтобы растянуть украинскую ПВО. Там предположили, что Россия, вероятно, начала регулярно пополнять запасы "Шахедов".