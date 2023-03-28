В ночь на 28 марта жители украинской столицы Киева услышали взрывы.

"Взрывы в столице, предварительно в Оболонском и Святошинском районах. Все службы следуют на место. Подробности - со временем", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Видео зарева после взрывов в Киеве публикуют местные паблики.

А видео уничтожения беспилотника в небе опубликовало воздушное командование "Центр".

"В Святошинском районе горит помещение магазина. Информацию о пострадавших уточняем", - уточнил немного позже Кличко.

"В Киеве работает ПВО", - сообщили в Киевской городской военной администрации.

«Пожарно-спасательные службы работают на месте пожара после взрыва и возгорания здания в Святошинском районе столицы. Пострадавших предварительно нет», - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, зачем Путин размещает в Беларуси ядерное оружие, и о новом характере боев в Бахмуте.