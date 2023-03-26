В воскресенье, 26 марта, в российском городе Киреевске под Тулой сообщили о взрыве. В домах выбило окна, на месте - воронка. Два человека получили осколочные ранения.

Об этом пишут Telegram-каналы и публикуют последствия взрыва.

По данным пабликов, причиной взрыва стал прилет беспилотника. По предварительным данным, это был украинский "Стриж".

Ранее мы писали, что в начале марта в Тульской области РФ прогремел взрыв. Его слышали в километре от поселка Молодежный местные жители. Они обнаружили в поле "чёрную воронку, усыпанную пеплом, и металлические осколки, разлетевшиеся от неё.

Война в Украине продолжается уже 396-й день. Мы следим за новостями 26 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 395-го дня войны. Бахмут остается эпицентром боевых действий, однако Залужный сказал, что обстановку вокруг города удается стабилизировать. Западные СМИ заявили, что РФ отказалась от планов дальнейшего наступления в Украине весной и сосредоточится на сдерживании наступления ВСУ, которое, как ожидается, начнется в ближайшее время. Газета Wall Street Journal написала о проблемах с мобилизацией в Украине.

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