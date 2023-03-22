Курские паблики обнародовали видео со звуком взрыва. Они сообщили, что взрыв произошел на северо-западе города.

Также телеграм-каналы написали о звуке взрыва в районе аэропорта.

Однако власти Курской области РФ опровергли информацию о взрыве в областном центре.

"Ситуация в Курске спокойная, происшествия на земле и в небе над городом оперативными и специальными службами не зафиксированы", - сообщили в региональном правительстве.

Зимой мы писали, что в российском Курске слышали взрывы в районе железнодорожного вокзала.

Между тем война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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