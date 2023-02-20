Сегодня, 20 февраля, в Курской области РФ произошел пожар в блиндаже, в результате которого погибли российские военные.

Об этом сообщают российские СМИ.

Минобороны РФ заявляет, что погибли шесть человек, а причиной пожара стало "грубое нарушение требований безопасности военными".

По данным ТАСС, в блиндаже находились семеро военнослужащих, одному из них удалось выжить. При пожаре сдетонировали боеприпасы, которые хранились там же.

Телеграм-канал Baza писал, что в пожаре погибли срочники, которые топили печь и плеснули в нее бензин.

Также мы писали, что в Москве рядом с НИИ, которое разрабатывает вооружение, произошел масштабный пожар.

Война в Украине продолжается уже 362-й день. Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 361-го дня войны. В ближайшее время возможно наступление россиян на территории Луганской области - противник накапливает там технику и живую силу в больших объемах. Сейчас самая тяжелая ситуация в области сложилась в направлении Кременной, где россияне пробуют продавить украинскую оборону. Такая же сложная картина - на Сватовском и Белогоровском направлениях.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует ситуацию за минувшие сутки.