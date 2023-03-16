Объявили план "Перехват". В Курской области ищут украинский пикап с вооруженными людьми. Фото
В Курской области РФ объявлен план "перехват": сотрудники полиции ищут пикап с украинскими номерами.
Об этом сообщает издание Baza.
Согласно ориентировке, поступившей в местные отделы полиции, в машине могут находиться пятеро вооруженных мужчин.
По предварительным данным, машина ехала со стороны Брянской области и в последний раз ее видели в Орловской области в районе поселка Домаха.
Напомним, накануне в РФ заявили, что на нефтеперекачивающей станции "Дружба" в Брянской области нашли взрывчатку.
А глава "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин-Капустин заявил, что их рейд в Брянскую область был согласован с украинской властью.
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