В Курской области РФ объявлен план "перехват": сотрудники полиции ищут пикап с украинскими номерами.

Об этом сообщает издание Baza.

Согласно ориентировке, поступившей в местные отделы полиции, в машине могут находиться пятеро вооруженных мужчин.

По предварительным данным, машина ехала со стороны Брянской области и в последний раз ее видели в Орловской области в районе поселка Домаха.

Напомним, накануне в РФ заявили, что на нефтеперекачивающей станции "Дружба" в Брянской области нашли взрывчатку.

А глава "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин-Капустин заявил, что их рейд в Брянскую область был согласован с украинской властью.

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