В понедельник, 27 марта, в Мариуполе Донецкой области и Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что взрывы в Мариуполе слышали жители Приморского района.

О взрывах в захваченном Мелитополе сообщил мэр Иван Федоров.

"У оккупантов в Мелитополе "ничего не происходит". В городе прозвучало уже несколько взрывов. Что пылает у врага на этот раз, выясняем. Ждем хороших новостей от ВСУ", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным Федорова, взрывы произошли на микрорайоне рядом с кафе "Джокер" и вражескими казармами.

По его словам, "пострадало" захваченное россиянами здание, где размещались вражеские "силовые структуры".

Напомним, на прошлой неделе в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. Был ранен "полицейский".

Также мы писали, что в Мариупольском районе сообщали о пожаре на складе российский войск.

Война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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