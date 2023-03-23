В оккупированном Мелитополе Запорожской области на улице Ивана Алексеева (ранее улица Крупской - Ред.) утром 23 марта прогремел взрыв.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Информацию о взрыве подтвердили в назначенной РФ "администрации". Владимир Рогов заявил, что в результате был ранен "полицейский", он получил травму ноги и был доставлен в больницу.

По информации Федорова, после взрыва на улицу Алексеева направили "полицию" и спасателей.

"Согнали фейковую "полицию" и спасателей на улицу Ивана Алексеева – у пожарной части якобы нашли самодельное взрывное устройство. Сообщили о пострадавшем "полицейском", - прокомментировал он.

Напомним, 14 марта в Мелитополе был взорван в своем автомобиле местный бизнесмен Иван Ткач. Он был назначен россиянами руководить транспортом в городе. Российские "власти" заявили, что подрыв был осуществлен с помощью самодельного взрывного устройства.

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили две базы россиян в Мелитополе.

Кроме того, мы писали, что в Мелитополе сообщали о сильном взрыве возле железнодорожного вокзала.

Тем временем война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.