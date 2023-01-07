В Мелитополе и Приазовском россияне отключили украинское телевидение. Ведутся трансляции только российских телеканалов.

Об этом сообщается в субботу, 7 января, в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

"На временно оккупированных территориях, в городе Мелитополь и населённом пункте Приазовское Запорожской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов. Транслируется только российское телевидение", - говорится в сообщении Генштаба.

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