В Кропивницком в многоэтажке прогремел взрыв. В ОВА озвучили причину
В Кропивницком Кировоградской области прогремел взрыв - взорвался газ в многоэтажке по улице Юрия Коваленко.
Об этом 23 марта сообщил глава обладминистрации Андрей Райкович.
Спасательные службы уже на месте, детали станут известны позднее.
"Суспильне" публикует фото с места взрыва газа в жилом доме в Кропивницком.
Судя по кадрам, взрыв произошел на шестом этаже многоэтажки. В этой и соседних квартирах выбиты окна.
Ранее сообщалось, что в Киеве 29-летний парень погиб от взрыва гранаты рядом с детской площадкой. Полиция открыла производство по ст. "Умышленное убийство" с пометкой "самоубийство", то есть, вероятно, это и есть основная версия следствия.
Также мы писали, что ранее в Святошинском районе Киева прогремел взрыв. Пострадали два человека. После взрыва во дворе одного из жилых домов загорелись автомобили.
Кроме того, сообщалось, что под Одессой в многоквартирном доме взорвался баллон с газом. Там вспыхнул пожар. Специалисты ГСЧС спасли двух человек, еще двоих эвакуировали в безопасное место (из них один ребенок). Погиб человек.
Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.
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