В Житомире до сих пор горит объект, по которому минувшей ночью ударили российские беспилотники.

Об этом сообщил в своем Твиттере журналист Times Максим Такер.

"Прошлой ночью российско-иранские беспилотники-камикадзе ударили по чему-то большому в Житомире, и оно все еще горит. Украинские власти заявляют, что это был "важный объект критической инфраструктуры", и пожарные все еще борются с крупным пламенем. Дроны, должно быть, пришли из Беларуси", - написал он.

Журналист также опубликовал фото столба черного дыма над городом.

Между тем в ГУР заявили, что объекты энергетики могут перестать быть главной целью ракетных ударов РФ, поскольку зима заканчивается, а разрушить украинскую энергосистему России не удалось.

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