В воскресенье, 26 марта, в Киеве увидели двойную радугу.

Соответствующее видео появилось в местных Telegram-каналах.

Двойная радуга состоит из нижней - более яркой, а над ней через небольшой промежуток располагается другая, менее яркая. Первая называется главной, вторая - побочной. Обе радуги обращены друг к другу красными краями дуги так, что у главной радуги красный край находится на выпуклой стороне, у побочной - на выгнутой стороне дуги.

По мнению ученых, радуга в небе вызывается преломлением солнечных лучей в каплях воды. При этом лучи солнца могут преломляться и отражаться в капле не один, а два и более раз. И тогда в небе можно увидеть несколько радуг.

Кроме того, небо между двумя радугами всегда более темное, чем другие его участки. Этот участок равен углу примерно в 9 градусов и называется полосой Александра. Он характеризует ту область, в которой нет рассеянного света ни при одном, ни при двукратном отражении.

Ранее мы писали, что в прошлом году после взрыва в Киеве в небе образовалось странное кольцо.

Также "Страна" публиковала фото заката в Киеве удивительного огненно-красного цвета.