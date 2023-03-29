В Киевской области из-за ухудшения погоды произошли аварии на электросетях. Больше всего отключений в Вышгородском, Киево-Святошинском и Васильковском районах области.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Всего обесточены 60 населенных пунктов, повреждены 62 линии 6-10 кВт и более тысячи трансформаторных подстанций. Ликвидацией последствий занимаются 108 бригад специалистов.

Сейчас в области без света 30 тысяч абонентов.

"В настоящее время обесточены около 60 населенных пунктов, пострадавших от непогоды. Поврежденными остаются 62 линии 6-10 кВ и более тысячи трансформаторных подстанций. Без света – более 30 тысяч клиентов", - говорится в сообщении.

Напомним, днем во вторник, 28 марта, из-за сильного штормового ветра со снегом в некоторых регионах Украины начались отключения света. В частности, речь шла о восьми областях: Волынской, Львовской, Закарпатской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Одесской.

Мы также писали, что в Одессе сильные порывы ветра массово валили деревья и приводили к аварийным отключениям электроэнергии. Деревья падали на проезжую часть и припаркованные автомобили.

Отметим, погода вчера резко ухудшилась почти во всей Украине. Потепление вернется только на выходных.