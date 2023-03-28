Во вторник, 28 марта, в Одессе сильные порывы ветра массово валят деревья и приводят к аварийным отключениям электроэнергии.

Об этом сообщают местные паблики.

Деревья падают на проезжую часть и припаркованные автомобили.

Ранее жители Одессы сообщали, что в городе пропадает свет и происходят перепады электричества в некоторых районах. ДТЭК подтвердила, что в области происходят аварийные отключения света.

Напомним, погода сегодня резко ухудшилась почти во всей Украине. Во вторник ожидается сильный ветер, местами до штормовых порывов и осадки. Похолодание охватит всю Украину и усилится до небольших морозов. Потепление вернется только на выходных.

Также сообщалось, что в Хмельницком сегодня ввели аварийные отключения света, на Житомирщине могут быть перебои из-за ремонтов.

Кроме того, мы писали, из-за штормового ветра со снегом начались отключения света и в других областях Украины. Как сообщала Укрэнерго, потребление энергии также выросло на фоне похолодания. Также сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах на линии фронта.