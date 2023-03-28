В Одессе утром 28 марта в некоторых районах исчезло электричество. В ДТЭК Одесские электросети сообщили об аварийном отключении на высоковольтной линии.

Об этом сообщается в комментариях к одному из постов "ДТЭК Одесские электросети" в Facebook.

ДТЭК Одесские электросети, сообщение об аварийном отключении электричества

Потребители Одессы сообщают о сильных перепадах электричества.

Телеграм-каналы публикуют видео "светового шоу", которое, как сообщают, наблюдается в ряде районов города.

Напомним, жителей Херсонской области также предупредили об отключениях света 28 марта. В ОВА назвали населенные пункты.

Ранее в одном из районов Киева исчезал свет из-за аварии.

Война в Украине продолжается уже 398-й день. Мы следим за новостями 28 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 397-го дня войны. Под сильным обстрелом был Славянск, там погибли два человека, еще более 30 получили ранения. Под Бахмут приехал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, он заявил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город. Арахамия заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Беларуси станет "вызовом, чтобы призвать еще больше людей в армию".

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходит в Авдеевке и какие оценки дают на Западе по поводу весеннего наступления ВСУ.