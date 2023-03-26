В Одесской области произошло чрезвычайное происшествие - там взорвалась морская мина.

Об этом сообщают местные паблики.

Пишут, что под Одессой во время шторма взорвалась морская мина. На размещенных кадрах видно, что повреждены прибрежные здания. При этом шторм продолжается.

В то же время спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук предупредил, что из-за шторма в море повышена минная опасность.

"Вражеские взрывоопасные предметы могут дрейфовать вдоль побережья. Также существует угроза детонации мин и выбрасывания на берег", - написал Братчук в своем телеграм-канале.

Ранее мы писали о том, как в селе Снежковка Изюмского района на мину наступил 40-летний местный житель. Пострадавший с осколочным ранением и минно-взрывной травмой был доставлен в местную больницу. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

Также мы сообщали, что в Изюме семеро подростков подорвались на мине "лепесток", пятеро из них в больнице.

Тем временем война в Украине продолжается уже 396-й день. Мы следим за новостями 26 марта в своем онлайне.

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