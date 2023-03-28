В Одессе открылись первые пять ресторанов Макдональдса - впервые с начала войны.

Видео публикуют местные телеграм-каналы.

Они будут работать по адресам:

Пантелеймоновская, 17-Б (возле ЖД вокзала),

Дерибасовская, 23/1,

Площадь Независимости,1

Ул. Черняховского, 1-Б (5-я ст.БФ),

Ул. Краснова, 14-А (пл. Толбухина).

Во время воздушной тревоги обслуживание клиентов производиться не будет.

Но, судя по видео, изголодавшихся фанатов "Мака" это не остановит.

Напомним, рестораны в начале войны приостанавливали свою работу, через несколько месяцев открылись во многих городах - в Киеве, Житомире, в Ивано-Франковске, Белой Церкви и Броварах, в Черкассах, во Львове. Во время воздушной тревоги "МакДональдсы" в городах Украины не работают.

Ранее компания анонсировала открытие ресторанов не только в Одессе, а и в Днепре.

Также мы публиковали цены на меню в ресторане. В частности, в киевских McDonald's существенно выросли цены на основную линейку меню. Биг Мак обходится в 92 грн вместо "довоенных" 69 грн. Чизбургер подорожал на 20 грн и стоит 52 грн (на начало 2022 года - стоил 32 грн). Большая кола, которая до войны стоила 30 грн, теперь обходится в 40 грн.