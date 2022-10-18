Во Львове снова открылся McDonald's. Адреса заведений
Во вторник, 18 октября во Львове открылись рестораны McDonald's, которые были закрыты с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.
Об этом сообщается на странице компании в соцсетях.
Открыты заведения по следующим адресам:
- просп. Шевченко, 7
- просп. Черновола, 12
- просп. Свободы, 35
- Пустомытовский р-н., с.Сокольники, ул. Стрыйская, 30а
Во время воздушной тревоги "МакДональдс" не работает.
Напомним, что в Киеве работает уже 15 ресторанов McDonald's. Первое время после открытия вокруг заведений этого американского фастфуда наблюдался невероятный ажиотаж. Люди стояли в очередях, а машины занимали автомобильные полосы на несколько километров.
Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.