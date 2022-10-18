Во вторник, 18 октября во Львове открылись рестораны McDonald's, которые были закрыты с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

Об этом сообщается на странице компании в соцсетях.

Открыты заведения по следующим адресам:

просп. Шевченко, 7

просп. Черновола, 12

просп. Свободы, 35

Пустомытовский р-н., с.Сокольники, ул. Стрыйская, 30а

Во время воздушной тревоги "МакДональдс" не работает.

Напомним, что в Киеве работает уже 15 ресторанов McDonald's. Первое время после открытия вокруг заведений этого американского фастфуда наблюдался невероятный ажиотаж. Люди стояли в очередях, а машины занимали автомобильные полосы на несколько километров.

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