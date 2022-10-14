В минобороны РФ подтвердили вчерашние удары по Львовской области. Об этом пишут российские СМИ.

"Ракетами морского базирования в Бродах Львовской области поражен арсенал, где хранились значительные запасы поступивших от западных стран вооружений, военной техники и боеприпасов", - утверждают в минобороны России.

Напомним, по данным местных властей, вчера по Львовской области выпустили 6 ракет, 4 из них удалось сбить. Остальные попали по военным объектам.

Напомним, 11 октября во Львовской области ракеты повторно попали в две электроподстанции.

Тем временем война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 232-го дня войны с РФ. Наиболее горячая точка фронта сейчас - Бахмут. Он находится под сильными обстрелами. В Херсонской области российские войска укрепляют новую линию фронта, после того, как ее оттеснили ВСУ.

По Киевской области вчера ударили дроны-камикадзе. Они атаковали объекты критической инфраструктуры. Под массированный обстрел попал Николаев.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.