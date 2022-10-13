Россияне нанесли удар по военному объекту во Львовской области. Губернатор региона рассказал о последствиях
Во Львовской области 13 октября под обстрел попал один из военных объектов. Уничтожено военное имущество, но жертв нет.
Об этом сообщил губернатор области Максим Козицкий.
По его словам, это повторное попадание в этот объект.
"Объект в Золочевском районе. 3 ракеты, 2 попадания. 1 ракету сбили наши силы ПВО", – написал Козицкий.
Напомним, что во Львовской области два дня подряд российские ракеты били по электроподстанциям.
В связи с этим мэр Львова призвал жителей покупать буржуйки и генераторы.
Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.
Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.
В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.