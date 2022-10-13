Мэр Львова призвал жителей покупать буржуйки и генераторы
Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города организовывать в своих домах пункты обогрева с буржуйками на дровах, а также держать постоянный запас воды.
Некоторые дома уже покупают вскладчину небольшие генераторы, сообщил Садовой.
По его словам, обстрелы, подобные тому, что было 10 и 11 октября, могут повториться ещё "много раз".
Как писала "Страна", часть Львова остается без электричества после самого масштабного удара по городу с начала войны.
11 октября во Львовской области ракеты повторно попали в две электроподстанции.
Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.
Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.
В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.