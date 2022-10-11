В результате сегодняшнего ракетного удара по Львову травмирован один человек.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в своем телеграм-канале.

По его словам, состояние пострадавшего оценили как среднетяжелое.

Напомним, ранее мэр Львова сообщил о ракетном ударе по объекту критической инфраструктуры города. На тот момент информация о пострадавших не поступала.

В связи с этим часть города снова осталась без электроснабжения. Садовой также просит жителей города запастись водой, так как вероятны перебои с водоснабжением.

Также сообщалось, что утром россияне выпустили по Запорожью 12 ракет. Пострадали школа и амбулатория, есть погибший.

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