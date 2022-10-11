В результате ракетного удара по Львову есть пострадавший
В результате сегодняшнего ракетного удара по Львову травмирован один человек.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в своем телеграм-канале.
По его словам, состояние пострадавшего оценили как среднетяжелое.
Напомним, ранее мэр Львова сообщил о ракетном ударе по объекту критической инфраструктуры города. На тот момент информация о пострадавших не поступала.
В связи с этим часть города снова осталась без электроснабжения. Садовой также просит жителей города запастись водой, так как вероятны перебои с водоснабжением.
Также сообщалось, что утром россияне выпустили по Запорожью 12 ракет. Пострадали школа и амбулатория, есть погибший.
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