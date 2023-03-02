McDonald's снова заработает в Одессе и Днепре

Сеть ресторанов McDonald's собирается возобновить свою деятельность в Одессе и Днепре.

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

"Мы планируем возобновить работу некоторых ресторанов в южной и восточной частях страны, в частности, в городах Одесса и Днепр. И для этого уже восстанавливаем систему поставок и продолжаем тщательно следить за ситуацией безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, McDonald's закрылся в Украине из-за полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

С 20 сентября первые три заведения открылись в Киеве. Первое время после открытия вокруг заведений этого американского фастфуда наблюдался невероятный ажиотаж. Люди стояли в очередях, а машины занимали автомобильные полосы на несколько километров.

Компания уточняет, что все рестораны работают по обновленным протоколам безопасности. Во время воздушной тревоги заведения будут закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие.

В ноябре McDonald's возобновил работу в Черкассах.

Кроме того, вновь заработали рестораны в Ивано-Франковске, Белой Церкви и Броварах.

Также мы сообщали по каким адресам во Львове открылись рестораны McDonald's.