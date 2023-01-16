Магазины одежды "Zara", которые не работали с 24 февраля 2022 года, скоро откроются в Киеве. Один из сотрудников сообщил "Стране", что по меньшей мере два магазина "Zara" (в ТРЦ "River Mall" и "Respublika") откроются в Киеве ориентировочно в конце февраля – начале марта.

В сети уже публикуют видео, как в столичных магазинах "Zara" начинают развешивать одежду, а сотрудники готовятся к возобновлению работы.

Напомним, в конце декабря прошлого года на Крещатике в Киеве закрылся магазин одежды Zara, в компании рассказали о причинах такого решения.

Как писала "Страна", 20 сентября в Украине впервые с начала полномасштабного вторжения РФ открылся McDonald's. Мы публиковали фото и видео первых часов работы открывшегося впервые с начала войны киевского McDonald's.

Тем временем война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны. После массированного удара РФ были снижены лимиты потребления электроэнергии для всех областей. Продолжились отключения света. Самые тяжелые последствия - в Днепре, где продолжают разбирать завалы дома и находить людей. Городской голова Днепра Филатов сказал, что погибших будут десятки и это уже понятно и без отчетов.

На фронте наиболее горячим участком фронта остается Бахмутское направление, а самые горячие точки - Соледар, Клещеевка, Спорное, Бахмутовка и сам Бахмут.

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Олеся Медведева рассказывает о последних событиях в Украине в своем блоге.