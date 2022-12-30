На Крещатике в центре Киева закрылся магазин одежды Zara. Решение о закрытии магазина принято "не в целях безопасности, а по коммерческим причинам".

Об этом пишет Forbes со ссылкой на источник в головном офисе владельца бренда компании Inditex.

"Это отдельное закрытие, четко отвечающее коммерческим причинам, как мы делаем на всех рынках, где работаем", - заявили в компании.

Другие магазины ритейлера, владеющего торговыми марками Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и Oysho, не работают в Украине с конца февраля. Однако за торговыми точками в ТРЦ до сих пор сохраняются площади, сообщает Forbes.

Трехэтажный магазин на Крещатике площадью 1000 кв. м был первым магазином Zara в Украине. Он открылся в мае 2008 года.

До войны у Inditex работали в Украине 75 магазинов: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и Zara Home.

Ранее мы писали, что магазины брендов Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius откроются в России под новыми названиями. Испанская Inditex передаст российский бизнес ливанским партнерам. Возобновление работы магазинов Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius в России запланировано на весну 2023 года.

Тем временем война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.