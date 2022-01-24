Курьезный случай произошел днем 23 января в центре столицы. Из магазина "Zara" попытался украсть вещи иностранец, вынеся их на себе.

Охранник магазина обратил внимание на мужчину, который взял несколько предметов одежды, ушел в примерочную и там долго их примерял. А потом вышел, часть вещей положил на прилавок и направился к выходу.

Охранники сразу заподозрили воровство и решили проверить покупателя. Они остановили мужчину, когда тот уже собирался выйти на улицу, пройдя мимо кассы. При поверхностном осмотре оказалось, что на нем надеты неоплаченные вещи из магазина, с которых он сорвал бирки и противокражные клипсы.

По информации наших источников в Нацполиции, задержанным охраной "Zara" оказался 37-летний гражданин Италии по имени Алессандро. Всего по подсчетам продавцов он пытался на себе вынести вещей на три тысячи гривен.

Почему итальянца заинтересовал магазин в Киеве, хотя сам он приехал из страны - законодательницы моды, из-за языкового барьера охранники так и не поняли. С помощью переводчика мужчина пытался объяснить, что во время примерки вещей отвлекся на звонок по телефону, поэтому забыл оплатить покупки, но готов это исправить. Однако зачем он сорвал противокражные клипсы, растолковать так и не смог.

Прибывшая полиция приняла заявление о краже. Теперь итальянцу за совершение уголовного проступка, предусмотренного частью 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража), грозит наказание от минимального штрафа в 17 тысяч гривен до пяти лет ограничения свободы. Не исключено, что Алессандро успеет сбежать на родину, ведь за проступки задержание предусмотрено в исключительном случае: если подозреваемый оказывает сопротивление, пьян или пытается покинуть место совершения правонарушения.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве менеджер по продажам украл из магазина электроники товара на десятки тысяч гривен.

Также мы писали, что в Тернопольской области мужчина, осужденный за кражу, досрочно вышел из тюрьмы за образцовое поведение и снова попался на воровстве. Три раза он воровал один и тот же набор продуктов: коньяк, шоколад и колу.