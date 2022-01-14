В Ирпене парень после свидания с девушкой взял ключи от ее автомобиля и угнал его. Правоохранители нашли машину за несколько часов, теперь кавалеру грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

20-летний житель села Блиставица после свидания в Ирпене с девушкой взял ключи от ее автомобиля. 13 января в полдень девушка позвонила в полицию и сообщила о том, что ее авто исчезло с парковки.

"На поиски авто сразу были ориентированы все правоохранители и патрули Бучанского района. За считанные часы благодаря бдительности и оперативному реагированию автомобиль был найден правоохранителями", - сказано в сообщении.

Парня задержали. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, киевлянку ограбил молодой мужчина на свидании в кафе.

Также "Страна" сообщала, что в Харькове "Ромео" из соцсетей похитил на свидании девушку и сутки насиловал.