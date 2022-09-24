В Санкт-Петербурге вновь открылись магазины брендов COS, H&M, H&M Home, Mango и Other Stories, причем представили новую коллекцию. Об этом сообщает Telegram-канал "Антиглянец".

Согласно информации у дверей магазинов, они работают ежедневно с 10:00 до 21:00.

H&M Group 2 марта объявила о временной приостановке продаж в России из-за войны в Украине. Позже производитель одежды выпустил отчет, в котором оценил потери от закрытия магазинов в РФ, Белоруссии и в Украине. Убытки во втором квартале достигли 212 миллионов евро.

Напомним, на днях крупный американский аналитический центр Atlantic Council написал, что большинство транснациональных корпораций остаются в России и таким образом финансируют вторжение Путина в Украину.

Тем временем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.