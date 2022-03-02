На фоне военного вторжения Российской Федерации в Украину, шведская компания "H&M" официально объявила о временной приостановке продаж в стране-агрессоре.

"H&M Group глубоко обеспокоена трагическими событиями в Украине и поддерживает всех страдающих людей. H&M Group решила временно приостановить все продажи в России. Магазины в Украине уже были временно закрыты из-за безопасности клиентов и коллег. Ситуация постоянно контролируется и оценивается. Представители компании находятся в диалоге со всеми соответствующими заинтересованными сторонами", - говорится в сообщении компании.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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