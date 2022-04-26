Сеть магазинов одежды Zara не планирует пока вновь открывать свои магазины в России, а информация об этом на сайте была "техническим сбоем".

Об этом представители компании сообщили изданию РИА Новости.

На сайте Zara появилась информация, что магазины сети в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже и других городах, откроются 1 мая.

Журналисты поспешили написать о возобновлении работы Zara в России, но в компании заявили, что данное сообщение было "техническим сбоем".

Сейчас на сайте говорится, что работа временно приостановлена, но "период возврата будет продлен до 30 дней после открытия наших магазинов". То есть возможность открытия допускается.

5 марта стало известно, что Inditex временно прекращает работу на территории России. Закрылись магазины и онлайн-торговля брендов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Всего компания приостановила свою деятельность в 502 магазинах, из которых 86 – Zara.

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