Днем во вторник, 28 марта, из-за сильного штормового ветра со снегом в некоторых регионах Украины начались отключения света. В частности, по данным текущий момент, речь идет о восьми областях.

Об этом сообщает Укрэнерго.

"Сегодня в результате непогоды (штормовой ветер, снег с дождем) и повреждения в сетях операторов систем распределения (ОСР) есть значительные обесточивания потребителей в 8 областях на западе и юге Украины", - заявили в компании.

Свет отключают в таких областях:

Волынской,

Львовской,

Закарпатской,

Ровенской,

Хмельницкой,

Тернопольской,

Черновицкой,

Одесской.

Как сообщает Укрэнерго, потребление энергии также выросло на фоне похолодания.

Также сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах на линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает сети. В частности, вчера в результате атак РФ повреждены сети операторов системы распределения в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, заявили в компании.

Напомним, ранее ДТЭК сообщил, что в Одессе некоторые районы города остались без света, а местные паблики публиковали видео "светового шоу", которое наблюдалось в ряде районов города.

Также сообщалось, что в Хмельницком сегодня ввели аварийные отключения света, а на Житомирщине могут быть перебои из-за ремонтов.