В Киеве на Позняках из-за прорыва трубопровода затопило две улицы. Видео
В среду, 22 февраля, в Дарницком районе Киева прорвало трубопровод, из-за чего сильно затопило улицы Ахматовой и Драгоманова.
Видео затопленной проезжей части публикуют киевские телеграм-каналы.
Из-за внезапного наводнения движение по улице Ахматовой было перекрыто несколько часов.
На опубликованных в сети видео можно увидеть, что часть дороги превратилась в реку.
В 17:30 в КГГА сообщили, что специалисты водоканала локализировали утечку, и движение транспорта на перекрестке улицы Ахматовой и Драгоманова снова восстановлено.
Ранее мы писали, что обучение в столице 22-24 февраля будет осуществляться в смешанном формате и не будет полностью дистанционным. Также власти Киева напомнили, что в период с 22 по 24 февраля, как и в другие дни, "необходимо четко соблюдать правила безопасности и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги".
Также мы сообщали, с 21 февраля несколько дней в Киеве будут проходить учения по защите столицы. По сценарию, противник ведет наступление с севера, задача Сил и средств обороны - отработать весь комплекс задач по обороне столицы.