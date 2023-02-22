В среду, 22 февраля, в Дарницком районе Киева прорвало трубопровод, из-за чего сильно затопило улицы Ахматовой и Драгоманова.

Видео затопленной проезжей части публикуют киевские телеграм-каналы.

Из-за внезапного наводнения движение по улице Ахматовой было перекрыто несколько часов.

На опубликованных в сети видео можно увидеть, что часть дороги превратилась в реку.

В 17:30 в КГГА сообщили, что специалисты водоканала локализировали утечку, и движение транспорта на перекрестке улицы Ахматовой и Драгоманова снова восстановлено.

Ранее мы писали, что обучение в столице 22-24 февраля будет осуществляться в смешанном формате и не будет полностью дистанционным. Также власти Киева напомнили, что в период с 22 по 24 февраля, как и в другие дни, "необходимо четко соблюдать правила безопасности и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги".

Также мы сообщали, с 21 февраля несколько дней в Киеве будут проходить учения по защите столицы. По сценарию, противник ведет наступление с севера, задача Сил и средств обороны - отработать весь комплекс задач по обороне столицы.