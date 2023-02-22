Данные с датчиков безопасности будут передаваться охранным фирмам. Фото: Telegram

Для защиты граффити британского художника Бэнкси в Киевской области установили датчики безопасности.

Об этом сообщает Бородянская поселковая объединенная территориальная громада в Facebook.

По словам заммэра Константина Мороза, благодаря спонсорской поддержке здесь устанавливается защитное стекло с крышкой, а также специальная система с датчиками движения и датчиками безопасности, температуры и влажности.

Также система безопасности была установлена на четырех работах Бенкси в Бородянке, Ирпене и Горенке чтобы защитить рисунки от возможного вандализма.

Система защиты содержит около 20 датчиков которые работают от автономного питания. Данные будут передаваться охранным фирмам.

на граффити установили датчики безопасности

датчик на граффити

Напомним, ранее сообщалось, что граффити Бэнкси в Бородянке охраняют в режиме патрулирования и собираются демонтировать в 2023 году.

Также мы писали о том, как в Гостомеле вандалы срезали с фасада здания граффити Бэнкси. Впрочем, их удалось поймать, а граффити у них забрали полицейские.

Мы подробно писали о попытке похищения работы Бэнкси в Гостомеле

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