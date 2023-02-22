Для защиты граффити британского художника Бэнкси в Киевской области установили датчики безопасности.

Об этом сообщает Бородянская поселковая объединенная территориальная громада в Facebook.

По словам заммэра Константина Мороза, благодаря спонсорской поддержке здесь устанавливается защитное стекло с крышкой, а также специальная система с датчиками движения и датчиками безопасности, температуры и влажности.

Также система безопасности была установлена на четырех работах Бенкси в Бородянке, Ирпене и Горенке чтобы защитить рисунки от возможного вандализма.

Система защиты содержит около 20 датчиков которые работают от автономного питания. Данные будут передаваться охранным фирмам.

Напомним, ранее сообщалось, что граффити Бэнкси в Бородянке охраняют в режиме патрулирования и собираются демонтировать в 2023 году.

Также мы писали о том, как в Гостомеле вандалы срезали с фасада здания граффити Бэнкси. Впрочем, их удалось поймать, а граффити у них забрали полицейские.

Мы подробно писали о попытке похищения работы Бэнкси в Гостомеле