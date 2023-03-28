Во вторник, 28 марта, в Хмельницком действуют аварийные отключения света, в Житомирской области возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтных работ.

Как сообщает "Хмельницкоблэнерго", отключения фиксируются почти во всех районах электросетей. Причина - сильный ветер и налипание мокрого снега.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил об ограничениях электроснабжения из-за ремонтных работ на Житомирщине.

По его словам, также в западных областях из-за плохой погоды повреждены электросети, там введены аварийные отключения.

"Ремонтные бригады уже работают и постепенно будут восстанавливать электроснабжение", - сообщило Минэнерго.

Тем временем об отсутствии света в некоторых районах Киева сообщают телеграм-каналы. Вероятной причиной стали аварии, т.к. официальных сообщений об этом не было.

Напомним, погода сегодня резко ухудшилась в ряде областей. Сегодня ожидается сильный ветер, местами до штормовых порывов и осадки.

Также сообщалось, что в Одессе некоторые районы города остались без света. В ДТЭК назвали причину отключений.