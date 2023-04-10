В Черниговской области в ближайшие дни возможно подтопление отдельных населенных пунктов и автодорог.

Об этом предупреждает ГСЧС.

10-13 марта в Верхнем Днепре уровень воды будет повышаться на 10-30 см в сутки с дальнейшими затоплениями паводков. Объявлен оранжевый уровень опасности.

В Десне уровень воды будет повышаться до 20 см в сутки.

Спасатели предупреждают о нарушении транспортного соединения с населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском, Черниговском, Нежинском районах Черниговской области.

А на речке Снов продолжится затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе.

Также из-за дождей потопы могут добраться и до Броварского района Киевской области.

Напомним, сегодня в Беларуси под Гомелем прорвало дамбу. На Жлобинщине затоплены 9 населенных пунктов, местные жители эвакуированы. Данный район находится в 50 км от границы с Украиной.

По тревоге на место выехали спасатели ОСВОДа, они помогли эвакуироваться людям с домашними животными.

Ранее обмеление Каховского водохранилища привело к масштабному мору рыбы под Запорожьем.