Падение уровня воды в Каховском водохранилище вызвало массовый мор рыбы под Запорожьем. Фото
Обмеление Каховского водохранилища привело к масштабному мору рыбы под Запорожьем.
Об этом сообщает издание "Экополитика".
В Запорожской области в пойме острова Сердюки Днепровской гряды из-за снижения уровня воды в акватории Каховского водохранилища произошел массовый мор рыбы.
Местный сельсовет убрал около 50% последствий экологической катастрофы в местах наибольшего скопления погибшей рыбы и заключил договоры на ее утилизацию. Если это не сделать в скорейшем времени, есть угроза распространения опасных заболеваний, пишет источник.
"Кушугумская община продолжает работать и очищать территорию от погибших водных биоресурсов, чтобы не допустить ухудшения эпизоотической ситуации в регионе", – сказал исполняющий обязанности директора департамента защиты окружающей среды облгосадминистрации Сергей Карпий.
Ранее мы писали, что в феврале в Херсонской области из-за российских обстрелов произошел массовый мор рыбы.
Также "Страна" рассказывала, что в июле прошлого года в Хмельницком был зафиксирован массовый мор рыбы. Экологи заключили, что причиной массовой гибели рыбы может быть деятельность браконьеров.