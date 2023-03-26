Обмеление Каховского водохранилища привело к масштабному мору рыбы под Запорожьем.

Об этом сообщает издание "Экополитика".

В Запорожской области в пойме острова Сердюки Днепровской гряды из-за снижения уровня воды в акватории Каховского водохранилища произошел массовый мор рыбы.

Местный сельсовет убрал около 50% последствий экологической катастрофы в местах наибольшего скопления погибшей рыбы и заключил договоры на ее утилизацию. Если это не сделать в скорейшем времени, есть угроза распространения опасных заболеваний, пишет источник.

"Кушугумская община продолжает работать и очищать территорию от погибших водных биоресурсов, чтобы не допустить ухудшения эпизоотической ситуации в регионе", – сказал исполняющий обязанности директора департамента защиты окружающей среды облгосадминистрации Сергей Карпий.

Ранее мы писали, что в феврале в Херсонской области из-за российских обстрелов произошел массовый мор рыбы.

Также "Страна" рассказывала, что в июле прошлого года в Хмельницком был зафиксирован массовый мор рыбы. Экологи заключили, что причиной массовой гибели рыбы может быть деятельность браконьеров.