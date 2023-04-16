В Черниговской области зафиксировано самое большое за десять лет наводнение. Ряд городов и поселков затопило из-за повышения уровня воды в реках.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и публикует соответствующее видео.

По прогнозам Черниговской областной военной администрации, если вода будет и дальше подниматься, то риску подтопления подвергаются 22 населенных пункта, где проживает более 4 тысяч человек.

Между тем, спасатели продолжают ликвидировать последствия весеннего паводка в нескольких областях Украины. Пострадавшим подвезли 24 тонны питьевой воды, продукты, сообщает ГСЧС.

По последним данным, подтопленными остаются 225 домов, из них 187 – дачных, почти 11 тысяч гектаров сельхозугодий в Ровенской, Волынской и Черкасской областях.

Ранее мы писали, что в поселке Иванков Киевской области под воду ушла временная переправа в результате обильных дождей. Из-за осадков размыло дамбу местного пруда, водой затопило улицы населенного пункта.

Также "Страна" рассказывала, что в селе Погребы Броварского района Киевской области произошло наводнение. Вода добралась до домов.