Уровень подтоплений в Киеве повышается, власти готовятся эвакуировать население из некоторых районов, прилегающих к Днепру. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в эфире телемарафона.

По его словам, уровень половодья в столице этой весной значительно выше прошлогоднего. Жилищным массивам с многоквартирными домами и промышленным объектам угрозы он пока не несет. Но риск подтопления существует.

"К сожалению, риск подтоплений существует для отдельных территорий частной и садово-дачной застройки в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах. Возможны частичные затопления территорий на дачных массивах: Воскресенские сады, Русановские сады, Осокорки, Позняки, Вишенки. Возможно также частичное подтопление в пределах частной и садово-дачной застройки на левом берегу Днепра – в районе Южного моста, а также залива Берковщина", - предупредил Кличко.

Власти просят жителей этих территорий и проживающих рядом с водоемами, учесть прогнозы синоптиков и подготовиться к возможным подтоплениям: перенести самые ценные вещи на верхние этажи частных зданий, выключить электричество, газ, бытовые приборы. "В случае затопления будьте готовы к эвакуации спасательными службами", – сказал мэр.

Мэр сообщил, что подготовлена техника, в частности, плавсредства, для работы в условиях наводнения и вызванных им подтоплений.

Между тем в сети появилось видео панорамы с Северного моста на Труханов остров, где вода затопила парковку.

Как писала "Страна", в селе под Киевом затопило жилые дома.

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