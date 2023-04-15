В Киеве на Оболони произошло наводнение из-за подъема уровня воды в Белом озере. "Страна" публикует последствия затопления.

На кадрах можно видеть, как лавки и столы, за которыми всегда сидели люди, ушли в воду.

Отметим, что сейчас вода поднимается не только в Днепре, но и в киевских озерах, которые являются закрытыми водоемами.

Пресс-служба ГосЧС прогнозирует дальнейший рост уровня воды до 17 апреля.

Вчера спасатели сообщили, что в Броварском районе под Киевом из-за повышения уровня реки в Десне подтопило село Погребы, что находится за Троещиной. Подтопило более 10 приусадебных участков, спасатели эвакуировали семью из двоих взрослых, двоих детей и пса, которые оказались заблокированы в доме.

Ранее мы писали, что в Киеве в результате подъема воды в Днепре затопило набережную на Почтовой площади. Набережная, где любили сидеть рыбаки и прогуливаться киевляне, сейчас фактически вся в воде.

Кроме того, появилось и видео затопления Русановской набережной из-за подъема вод Днепра.

А в Вышгородском районе Киевской области в Иванкове под воду ушла временная переправа. Из-за осадков размыло дамбу местного пруда, водой затопило улицы населенного пункта.