В пятницу, 14 апреля, в Киеве затопило и Русановскую набережную.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал "Политика Страны".

В результате подъема воды в реке Днепр в столице наблюдается подтопление береговой линии.

Напомним, в ГСЧС предупреждают, что север и запад Украины в ближайшие три дня может подтопить еще больше.

Ожидается рост уровня воды в реках на 0,1-0,3 метра в сутки с последующим затоплением поймы, нарушением транспортного сообщения и частичным затоплением отдельных населенных пунктов водами Днепра и Сожа.

Ранее мы писали, что в Киеве из-за дождей в реке Днепр уже поднялся уровень воды и затопило некоторые районы на левом берегу. В частности, речь идет о набережной на Никольской слободке.

А в Вышгородском районе Киевской области в Иванкове дождь размыл дамбу, и вода из пруда хлынула в реку. В результате там затопило две улицы.

Также "Страна" сообщала, что губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что в регионе подтоплены семь населенных пунктов, еще 22 – под риском подтопления. В случае необходимости возможна эвакуация населения.