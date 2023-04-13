В поселке Иванков Киевской области из-за подъема уровня воды в реках размыло дамбу пруда и подтопило несколько улиц.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в своем телеграм-канале.

Вода вышла из пруда и попала в протекавшую рядом реку, которая находится возле жилых домов. В результате были затоплены две улицы.

Полицейские и службы ГСЧС работают вместе, чтобы помочь местным жителям справиться с наводнением и очистить водоотводные каналы.

Уровень воды в Вышгородском районе уже начал постепенно снижаться.

Последствия подтоплений в Иванкове. Фото полиция Киевской области

Ранее появились фото и видео из Краматорска, затопленного после прорыва дамбы.

Напомним, что пострадавшие из-за наводнения в Краматорске получат финансовую помощь до 50 тысяч гривен.