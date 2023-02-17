Из-за оттепели, спровоцировавшей повышение уровня воды в реках, в Козаровичах и Демидове Киевской области, начал повышаться уровень воды.

Напомним, с начала войны из-за подрыва дамбы сотни домовладений Демидова и Козаровичей остаются затопленными до сих пор, а оттепель ухудшает ситуацию.

Люди потеряли урожай, в подтопленных домах начинают трескаться стены и фундаменты домов, в колодцах испорченная вода, в жилищах плесень и грибок. От власти абсолютно нет никакой помощи, жалуются местные жители.

После восстановления дамбы, уровень воды снизился, но до сих пор несколько улиц остаются затопленными.

"Страна" публикует фоторепортаж и видео из Козаровичей и Демидова.

По словам местных жителей, где-то 3-4 недели назад, вода начала возвращаться из-за повышения температуры.

"К тому же, воду не откачивали из-за постоянных отключений электричества, также помпы выходили из строя из-за больших нагрузок. Насосов мало, они постоянно работают из-за этого быстро изнашиваются", - рассказывает житель Козаровичей Алексей.

По словам мужчины, последние 2 недели воду вновь начали откачивать и она немного отошла.

"Сейчас воду откачали до уровня, что она не стоит в домах. Но в огородах и погребах все еще стоит вода",- рассказывает Алексей.

Но местные переживают, что вода может вернуться. Откачивание воды помпами помогает удерживать воду, но в целом проблему не решает.

"Проблему нужно решать глобально, не воду помпами откачивать, а дамбу нормально ремонтировать. Мы уже не говорим про то, что за целый год от государства не получили ни копейки помощи для восстановления пострадавшего имущества. Мы говорим только про то, чтобы решили проблему с дамбой, чтобы воды не было", - говорит жительница Демидова Татьяна.

Во всех домах, которые были затоплены на стенах появился грибок и плесень. В большинстве огородов продолжает стоять вода, из-за чего там нельзя ничего вырастить.

Как писала "Страна", в Демидове зимой ситуация близка к катастрофе.

При этом жителям здешних сел обещали выплатить денежную компенсацию на каждое домохозяйство с лета прошлого года.