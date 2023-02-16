С 17 по 19 февраля в связи с оттепелью будет подниматься уровень воды в реках Днепр, Днестр и в реках бассейна Западного Буга. Уровень воды превысит текущие показатели от 0,2 до 1,2 метра в зависимости от региона.

Об этом сообщили "Стране" в государственном агентстве водных ресурсов Украины.

В свою очередь киевские рестораторы пожаловались, что из-за повышения уровня воды уже начали ломаться понтоны.

Напомним, на этой неделе синоптики предупредили об опасных гидрологических явлениях на реках. В частности, на участке Верхнего Днепра с понедельника по четверг ожидалось значительное затопление заводи. В этот же промежуток времени на участке Десны может затапливать пойму. Также в Броварском районе на территории Киевской области ожидались резкие перепады уровня воды на реке Десна.

Ранее мы писали, что в Каховском водохранилище стремительно падает уровень воды, что угрожает безопасной работе Запорожской АЭС. По наблюдениям "Укргидроэнерго", большой объем воды, сбрасываемой через Каховскую ГЭС, связан не с ее повреждением, а с умышленными действиями российских военных, открывших шлюзы станции.