Киев в результате обильных дождей за последние несколько дней значительно поднялся уровень воды в Днепре.

В результате оказались затоплены некоторые прибрежные районы, в частности, набережная на Никольской слободке (левый берег).

В связи с этим некоторые киевляне переходят на альтернативный вид транспорта.

Напомним, 5 апреля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков. Таким образом был побит рекорд 1933 года, который держался 90 лет.

А 29 марта в Киеве была зафиксирована рекордная в этом году скорость ветра 61 км/ч - (17 метров в секунду). Предыдущий раз подобные значения фиксировались в 2022 году.

Кроме того, в столице с 24 по 26 марта фиксировали температурные рекорды. К примеру, 24 марта среднесуточная температура воздуха повторила рекордное значение +14,4°С, которое было зафиксировано в 1913 году. Климатическая норма была превышена на 11,0°С и соответствовала погоде конца апреля. 25 марта среднесуточная температура воздуха в Киеве составила +14,3°С. А ночь на 25 марта оказалась самой теплой с 1881 года, столбик термометра не опустился ниже +12,3°С, что на 4,8°С превысило рекордное значение 1937 года.