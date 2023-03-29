В Киеве сегодня, 29 марта, зафиксирована рекордная в этом году скорость ветра 61 км/ч - (17 метров в секунду). Предыдущий раз подобные значения фиксировались в 2022 году.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Срезневского.

Абсолютный же рекорд скорости ветра 29 марта был в 1881 году. Тогда скорость ветра составила 25 метров в секунду.

В целом, рекордным ветер назвать нельзя. 14 января 2022 года была скорость ветра в 83 километра в час.

Напомним, сегодня синоптики прогнозировали в Киеве сильные порывы холодного ветра до 15-20 м/с.

Кроме того, в столице с 24 по 26 марта фиксировали температурные рекорды. К примеру, 24 марта климатическая норма была превышена на 11,0°С и соответствовала погоде конца апреля.

А 26 марта в Киеве увидели двойную радугу. Двойная радуга состоит из нижней - более яркой, а над ней через небольшой промежуток располагается другая, менее яркая. По мнению ученых, радуга в небе вызывается преломлением солнечных лучей в каплях воды. При этом лучи солнца могут преломляться и отражаться в капле не один, а два и более раз. И тогда в небе можно увидеть несколько радуг.